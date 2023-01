Donzelli contro Serracchiani: "Stai con la mafia?", caos in aula

31 gennaio 2023 a

Le parole di Giovanni Donzelli sull'anarchico Alfredo Cospito scatenano il caos alla Camera. Il deputato, rappresentante di spicco di Fratelli d'Italia, interviene sulla proposta di legge per l'istituzione della commissione parlamentare antimafia, nell'articolo 1, comma 1, punto 3, relativo alla "verifica dell'attuazione del 41 Bis". E lega a vicenda di Cospito, in carcere da ieri a Opera in regime di carcere duro, a quella del boss di Cosa Nostra Matteo Messina Denaro. "I mafiosi non temono il carcere in quanto tale, perché qualche giorno, qualche mese e qualche anno di carcere sono quasi una medaglia per dimostrare la propria contrarietà allo Stato. Dal carcere continuano a gestire i propri affari. I mafiosi, invece, odiano il 41 Bis che è lo strumento che impedisce al mafioso di controllare il territorio, fa venire al mafioso la paura di essere scalato nel proprio clan", puntualizza il meloniano, secondo cui ora "la mafia sta utilizzando il terrorista Cospito, un influencer, per far cedere la mafia sul 41 Bis". Quindi cita in aula dei virgolettati di Cospito riportati da Repubblica e conclude: "Cospito dice che sta facendo la battaglia per far abolire il 41 Bis per tutti i mafiosi e tutti i terroristi. Cospito ha incontrato mafiosi e il 12 gennaio 2023 mentre parlava coi mafiosi, Cospito ha incontrato anche i parlamentari Serracchiani, Verini, Lai e Orlando che andavano a incoraggiarlo nella sua battaglia. Voglio sapere questa sinistra da che parte sta: sta dalla parte dello Stato o dei terroristi e della mafia?".

Dopo le parole di Donzelli, la sinistra insorge. Lo fa con Peppe Provenzano, vicesegretario del Pd: "Ci sono molte ragioni per cui potremo invitare l'onorevole Donzelli a vergognarsi. La prima delle quali è che sta sporcando un momento di grande unità che questo parlamento ha il dovere di costruire sui temi della lotta alla mafia". Per Articolo 1 prende la parola Federico Fornaro: "Donzelli ha leso l'onorabilità dei colleghi, chiediamo istituzione di una commissione ai sensi del regolamento per verificare le sue parole. Donzelli deve scusarsi, si è lasciato andare... Caro DONZELLI - dice Fornaro urlando - devi capire che c'è una differenza tra stare in tv e stare in parlamento. Devi avere rispetto!". Per l'esponente di Articolo 1, Donzelli "deve leggere il resoconto. Ha lanciato accuse infamanti. Si renda conto di aver ecceduto e chieda scusa".



La più infuriata è proprio la Serracchiani: "Sbaglia chi pensa di poterci dividere tra buoni e cattivi su temi così delicati. E' stato un grave errore intervenire questa mattina con parole che avrebbero dovuto essere evitate nel modo più assoluto", ha tuonato la capogruppo Pd a Montecitorio, anche lei invitando Donzellli "a vergognarsi". "Credo - ha aggiunto - che l'intervento di Donzelli imponga di fare un ragionamento approfondito sui temi dell'antimafia e il gruppo Pd si iscrive tutto a parlare".