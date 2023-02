Donzelli, la procura di Roma apre un'indagine: si muovono giudici e sinistra

01 febbraio 2023 a

a

a

La Procura di Roma ha aperto un fascicolo di inchiesta dopo l’esposto presentato dal deputato di Alleanza Verdi e Sinistra Angelo Bonelli in relazione all’intervento di ieri del parlamentare Giovanni Donzelli sulla vicenda Cospito. In particolare nell’esposto si fa riferimento alle conversazioni, derivanti da intercettazioni ambientali dell’amministrazione penitenziaria tra l’anarchico Alfredo Cospito e un esponente della ’Ndrangheta e un camorrista avvenute tra dicembre e gennaio scorsi.

Nell’esposto si ipotizza il reato di rivelazione e utilizzazione di segreto d’ufficio. In realtà, proprio lo stesso Donzelli ha spiegato questa mattina in un'intervista al Corriere che quelle informazioni riportate in Aula sarebbero state chieste ad Andrea Delmastro senza alcuna violazione o acquisizione di documenti riservati. Ma di fatto la sinistra ora usa questo caso per attaccare il governo.

E lo fa inasprendo i toni ma senza fornire risposte sul merito, ovvero chiarire la posizione dem sul 41-bis come chiesto in Aula da Donzelli. E anche le parole di Debora Serracchiani in un'intervista a La Stampa non calmano certo le acque. La parlamentare dem ha infatti affermato di vole tutelare in tutte le sedi l'onorabilità del suo gruppo che sarebbe stata lesa dalle parole di Donzelli: "Sono pronta anche ad andare in tribunale". Ora è guerra aperta tra maggioranza e opposizione.