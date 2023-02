Giuseppe Conte, sede da 12mila euro al mese: rivolta-M5s

02 febbraio 2023 a

Dopo le vacanze a Cortina, Giuseppe Conte opta per l'ufficio di lusso. Il leader del Movimento 5 Stelle, abbandonate oramai le vesti modeste della forza politica di Grillo e Casaleggio, cambia sede. E non approda in una qualsiasi. L'ex premier sceglie il pieno centro di Roma per lavorare. La modica cifra? 12 mila euro al mese. Stando a quanto riportato da Repubblica, il numero uno dei pentastellati ha affittato uno spazio a Campo Marzio.

Il quotidiano romano ha avuto modo di controllare le spese interne del partito dove è stata recentemente rendicontata proprio la nuova spesa, che per i primi sei mesi del 2023 ammonta a 11 mila euro per poi salire a 12 mila nel secondo semestre. Una scelta che ha sollevato parecchi malumori all'interno del Movimento. A maggior ragione dopo la paparazzata a Cortina d'Ampezzo. Per le vacanze di Capodanno il fu avvocato del popolo ha soggiornato nella nota meta invernale.

Con lui al Grand Hotel Savoia la compagna Olivia Paladino. Inutile dire che anche in quel caso il polverone l'ha travolto, costringendolo a giustificarsi: "La questione è molto semplice: ho raggiunto per Capodanno la mia famiglia che era a Cortina, per non rimanere solo a Roma, dove ho lavorato fino al 30. Ipocrisia? Non credo proprio, perché se c’è una cosa che mi caratterizza è la massima trasparenza". E ancora: "Se c’è la mia famiglia a Cortina la raggiungo, pagando di tasca nostra, e credo che non ci sia nessuna colpa, nulla di cui giustificarsi". Eppure le tante, troppe spese, stanno facendo storcere il naso ai grillini. Gli stessi che anni fa andavano al lavoro con tanto di mezzi pubblici.