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Jannik Sinner fa la storia a Indian Wells: meglio di Federer, Nadal e Nole

di Lorenzo Pastugliamartedì 17 marzo 2026
Jannik Sinner fa la storia a Indian Wells: meglio di Federer, Nadal e Nole

2' di lettura

Nel cuore del deserto californiano Jannik Sinner ha aggiunto un altro tassello pesantissimo alla propria crescita internazionale, conquistando per la prima volta Indian Wells Masters al termine di una finale molto più complessa di quanto racconti il punteggio contro Daniil Medvedev: 7-6, 7-6, due tie-break giocati con lucidità assoluta.

Il match si è deciso nei dettagli, come spesso accade tra due giocatori che ormai si conoscono a memoria, ma ancora una volta è stato l’azzurro a trovare le soluzioni migliori nei momenti chiave. Il passaggio più significativo è arrivato nel secondo tie-break, quando Sinner ha ribaltato una situazione delicatissima risalendo da 0-4 e chiudendo con autorità.

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Per il numero due del mondo è il titolo numero 25 nel circuito maggiore, un altro dato che rafforza il momento straordinario dell’altoatesino e conferma anche il controllo ormai quasi totale nei confronti del russo: nove successi nelle ultime dieci sfide dirette. Il torneo californiano vale inoltre il sesto titolo Masters 1000 della carriera, tutti ottenuti sul cemento, superficie che continua a esaltare al massimo le sue qualità.

Ma il dato più rilevante riguarda la dimensione storica del risultato: sommando questo successo a Australian Open, US Open e alle Atp Finals, Sinner entra in un club riservato a pochissimi. Prima di lui ci erano riusciti soltanto Roger Federer e Novak Djokovic, ma l’italiano ha raggiunto questo traguardo in età ancora più giovane. C’è poi un altro primato che rende il momento ancora più speciale: dopo i Master di Parigi è diventato il primo tennista di sempre a vincere due 1000 consecutivi senza perdere neppure un set.

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