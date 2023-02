Mario Draghi, ritorno in pubblico: dove e con chi

07 febbraio 2023 a

Mario Draghi torna a farsi vedere con un’uscita pubblica. A distanza di quasi quattro mesi dal suo addio a Palazzo Chigi, l’ex premier ha partecipato alla presentazione, a Roma, del libro “Francesco Merloni. Il secolo dello sviluppo”, in cui Giorgio Mangani, docente di Geografia culturale presso l’Università di Bologna, ha ripercorso la storia dell’imprenditore figlio del fondatore del gruppo Ariston.

L’ex numero uno di Palazzo Chigi, che dopo aver passato la campanella a Giorgia Meloni si è tenuto in disparte dalle iniziative pubbliche, inclusa quella al funerale di Benedetto XVI il 5 gennaio scorso, si è seduto in prima fila nella sala del Trono di Palazzo Altieri, al fianco del segretario del Pd Enrico Letta, per seguire gli interventi dei vari ospiti intervenuti. Hanno partecipato, fra gli altri, il presidente emerito della Corte costituzionale, Giuliano Amato, la presidente della Rai Marinella Soldi, Romano Prodi e lo stesso Letta.

«Sono qui per dire grazie a tutti, e voglio ricordare tante persone. Grazie di essere qui in un clima di intima e profonda amicizia. Grazie in particolare a Mario Draghi per la sorpresa che ci ha riservato. È un grande onore averti qui, Mario, insieme a tutti noi», ha detto Francesco Merloni, presidente della Fondazione Aristide Merloni, prima che scattasse un’applauso in sala.