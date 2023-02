Meloni impiccata: il gesto choc costa caro, ecco chi rischia grosso

07 febbraio 2023 a

a

a

Arriva il momento della resa dei conti. Avevano appeso a testa in giù un manichino raffigurante il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e avevano danneggiato un palazzo storico del centro cittadino, imbrattando con la vernice l’ingresso di un negozio e l’intera facciata dell’edificio, mentre altri attivisti costringevano con violenza i clienti dell’esercizio commerciale a non entrare o uscire dallo stesso. Questa mattina la Digos della Questura di Bologna ha eseguito 12 misure cautelari, 2 divieti di dimora e 10 misure dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria, emesse dal G.I.P. del Tribunale di Bologna, dott. Claudio Paris, a carico di altrettanti appartenenti del Collettivo Universitario Autonomo e Laboratorio Cybilla in relazione ai reati commessi in occasione dell’occupazione dello studentato di via Serlio il 19 ottobre 2022, e durante la manifestazione non preavvisata "Parade per una vita bella vol.2" organizzata dagli stessi indagati il 10 novembre 2022.



Ecco cosa rischia chi ha "impiccato" la Meloni. Digos in azione: cosa c'è in un video

L’attività d’indagine svolta mediante la visione di numerose immagini e la ricostruzione dei fatti ha consentito di individuare gli attivisti, alcuni dei quali ritenuti elementi di spicco all’interno dello stesso collettivo C.U.A., indagati, pertanto, per vilipendio, minaccia aggravata, violenza privata aggravata, resistenza aggravata a pubblico ufficiale, danneggiamento, travisamento e accensione di fumogeni. Per 11 di loro l’attività d’indagine ha riguardato anche l’occupazione dello studentato di via Serlio che ha portato alla contestazione del reato di invasione arbitraria di terreni o edifici ed violenza privata in concorso. L’attività di perquisizione ha interessato anche agli spazi illegalmente occupati e direttamente collegati ai reati contestati agli indagati, di proprietà dell’Università, ubicati nella zona universitaria.