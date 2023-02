Otto e Mezzo, Gianni Cuperlo si auto-umilia: "Come i Cugini di Campagna..."

07 febbraio 2023 a

Destinato alla sconfitta. E lo sa perfettamente. Si parla di Gianni Cuperlo, candidato alle primarie per la segreteria Pd, che ospite di Lilli Gruber a Otto e Mezzo su La7, nella puntata di martedì 7 febbraio, giorno d'inizio di Sanremo 2023, si spende in un'amara autoironia che viaggia in parallelo proprio col Festival.

"Primarie? Ho le stesse chances dei Cugini di Campagna al Festival di Sanremo!", afferma Gianni Cuperlo nello studio della Gruber. "Il problema del Pd - prosegue - è che abbiamo governato per oltre 11 anni su 17 anche se le ultime elezioni le abbiamo vinte nel 2006. E che abbiamo sovrastimato l'effetto lutto per la caduta del governo Draghi e sottostimato l'importanza delle alleanze per impedire che la fiamma tornasse a Palazzo Chigi", sottolinea.

Tuttavia, a Conte vorrei chiedere perché ha scelto di spezzare l'alleanza nel Lazio, facendo un favore alla Destra... Forse lo sforzo di ricostruire l'unità delle opposizioni dovrebbe essere l'interesse di tutti. Almeno, è il mio interesse. E invece l'impressione è che sia Giuseppe Conte che il Terzo Polo preferiscano vedere il Pd farsi male", conclude Gianni Cuperlo con una stilettata a grillini, Renzi e Calenda.