Sondaggio YouTrend, Conte trema: Pd in recupero. Meloni in testa

La Supermedia dei sondaggi realizzata da YouTrend per Agi fa registrare qualche movimento significativo, dopo diverse settimane senza grosse novità. Fratelli d’Italia resta per distacco il primo partito italiano: il partito di Giorgia Meloni è stato rilevato al 29,5% (-0,2).

Alle spalle di Fdi c’è sempre il Movimento 5 Stelle, che in questo frangente è piuttosto silente, non essendo coinvolto in nessuna questione calda: il partito di Giuseppe Conte è stabile alle 17,7%. Sta invece recuperando terreno il Pd, che rispetto all’ultima rilevazione è quello che ha guadagnato più punti: i dem sono dati al 16,2% (+0,6), merito probabilmente della campagna elettorale che è entrata nel vivo con le votazioni degli iscritti nei circoli.

Grazie a questo piccolo rimbalzo del Pd, l’area del centrosinistra è salita al 22,6% ma è ovviamente ancora lontana anni luce dal centrodestra, che invece vale il 46%. Sotto la doppia cifra restano stabili Lega (8,5%) e Terzo Polo (7,7%), mentre Forza Italia recupera qualche punto (7%, +0,2). L’alleanza Verdi/Sinistra vale il 3,6%, +Europa sale al 2,8% (+0,3), Italexit al 2,3% (+0,1).