Sanremo 2023, Meloni: "Zelensky? Avrei preferito che ci fosse"

Sanremo 2023 è entrato nel vivo: si avvicina la serata della finale, che sarà caratterizzata anche dall’intervento di Volodymyr Zelensky. Inizialmente il presidente ucraino avrebbe dovuto mandare un video messaggio, salvo poi optare per una lettera: probabile conseguenza di tutte le polemiche politiche delle ultime settimane. “Io avrei preferito che ci fosse”, ha dichiarato Giorgia Meloni a margine del Consiglio europeo svolto a Bruxelles.

“L’unica cosa che veramente mi è dispiaciuta - ha spiegato la premier - è che su un tema del genere ci sia stata una polemica. Ho apprezzato la scelta del presidente Zelensky, credo che fosse comunque importante una sua presenza anche attraverso la lettera. I nostri rapporti comunque non sono affatto alienati e la questione mi pare secondaria sul piano della politica internazionale”. Insomma, la Meloni ha vestito i panni del pompiere per spegnere definitivamente una polemica che ha visto coinvolti anche esponenti del suo governo, anche se non appartenenti a Fratelli d’Italia.

Dal canto suo Amadeus ha ormai fatto il callo a certe questioni: “Non ho mai sentito nei miei quattro Festival alcuna pressione politica. Zelensky? All’inizio l’idea era quella di un video, non lo avevo ovviamente deciso io ma avevo solo preso atto, poi ho saputo del desiderio del presidente di inviare una lettera, ma ha deciso lui". Anche Stefano Coletta ci ha tenuto a sottolineare che dalla parte della Rai “è stata data assoluta libertà di scelta sul modo in cui il presidente dovesse intervenire. La scelta del testo invece che del video è arrivata nei giorni scorsi dall'ambasciatore".