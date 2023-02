Conte contestato al seggio: "Schifo, abbiamo sbagliato a votarvi"

12 febbraio 2023 a

Imbarazzo per Giuseppe Conte. Il leader del Movimento 5 Stelle è stato duramente contestato. L'occasione? Il voto per le Regionali. Mentre infatti l'ex premier si apprestava ad andare nel suo seggio nel Lazio, un'ex elettrice grillina non le ha mandate a dire. "Bravi, carini, simpatici i cinquestelle", dice rivolgendosi a Conte. E ancora: "Bravi, bello scherzetto che c’avete fatto. Lo schifo più schifo avete fatto. Tutti vi abbiamo votato e abbiamo sbagliato. Perché vi abbiamo dato fiducia". Conte ha tirato di tirare dritto ma la signora non ne ha voluto sapere. E pensare che Conte, solo poche ore prima si scagliava contro l'attuale governo: "È finita la pacchia per la Meloni e per la sua propaganda". A vedere il video lo stesso si potrebbe dire del M5s.

Ma l'ex premier si è voluto anche rivolgere agli italiani: "Chi rimane a casa e non vota non è vero che non sceglie, ma lascia che gli altri scelgano per lui, e questo non è bello per la democrazia. Quanti più voti ci saranno, maggior salute avrà la democrazia e maggior possibilità avranno i cittadini di incidere nel governo regionale".

Poi Conte si è soffermato sulla polemica che sta travolgendo la Rai e sta alimentando un vero e proprio scontro tra i vertici di Viale Mazzini e l'esecutivo: "Speriamo che piuttosto che raccogliere queste polemiche che lasciano il tempo che trovano, invece non si approfitti, e speriamo che ci vengano tutti dietro, per una riforma seria della Rai. Rifondativa, per migliorare e rendere più efficace il servizio pubblico dell'informazione".