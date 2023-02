Beppe Grillo imbarazza il nuovo ambasciatore cinese a Roma: cosa gli regala

23 febbraio 2023 a

a

a

Era presente anche Beppe Grillo al ricevimento per l'insediamento del nuovo ambasciatore cinese in Italia, Jia Guide, a Villa Miani a Roma. Tra gli ospiti 'politici' l'ex ministro leghista Gian Marco Centinaio, che è anche intervenuto. "Come esponenti della Repubblica Popolare Cinese e della Repubblica Italiana - ha detto Centinaio - abbiamo il privilegio di rappresentare non solo due Paesi del G20, ma anche l'eredità di due tra le più importanti civiltà al mondo. Civiltà, quella romana e quella cinese, che hanno forgiato la storia, la cultura, l'economia e il diritto nei rispettivi Continenti e oltre. Al contempo, proprio ai nostri antenati - alle loro abilità commerciali e all'innato desiderio di conoscenza - si devono le prime forme di contatto tra i nostri popoli e l'espansione di quella Via della Seta, che ha segnato per molti secoli lo sviluppo culturale ed economico di molte civiltà", ha sottolineato l'ex ministro dell'Agricoltura. "Oggi il progresso tecnologico consente relazioni più dirette e immediate. Restano però intatte la necessità e la volontà di una maggiore conoscenza e comprensione reciproca", ha assicurato Centinaio nel suo saluto al nuovo ambasciatore.

Video su questo argomento "Guadagnano denaro dalla crisi in Ucraina". Pechino attacca gli Usa

Ad imbarazzare i presenti ci ha pensato però proprio Grillo, che ha pensato bene di portare un regalino all'ambasciatore Jia Guide: un semplice palloncino bianco gonfiabile, di quelli che si usano per le feste. Grillo racconta al diplomatico e ai suoi ospiti, come riferito all'agenzia LaPresse, che in realtà si tratta di un pallone sonda cinese che volteggiava sopra la sua casa di Genova, recuperato per riconsegnarlo al legittimo proprietario. Da parte del comico genovese un modo per ironizzare sui palloni sonda di Pechino rintracciati e abbattuti negli Stati Uniti. Si tratta di capire se all'uomo di Pechino in Italia sia piaciuto l'umorismo caustico del fondatore del Movimento 5 Stelle.

"Perché la Cina provoca Taiwan": l'inquietante scenario di Giulio Terzi di Sant'Agata





Chissà, forse avranno parlato anche di questo l'ex comico e Giuseppe Conte, il capo politico del Movimento che giovedì mattina ha approfittato della presenza di Beppe a Roma per porgergli "un saluto rapido prima dei lavori alla Camera", come confessato ai cronisti dallo stesso ex premier. Finito l’incontro con Grillo, Conte ha lasciato il Forum per dirigersi a Montecitorio.