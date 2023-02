Giancarlo Gentilini, lo "sceriffo" molla tutto a 94 anni

Sullo stesso argomento: Se la Treviso leghista è la città dove le donne vivono meglio

23 febbraio 2023 a

a

a

Alla fine lo “Sceriffo” di Treviso, al secolo Giancarlo Gentilini, ha appeso il cinturone al chiodo. A 94 anni ben portati - gira ancora per i mercati cittadini per «ascoltare i suggerimenti della mia gente» - ha deciso di dire basta con la politica e di farlo «prima di diventare un altro Berlusconi che non vuole lasciare quando è tempo». Per dare l’annuncio del suo ritiro dalle scene Gentilini ha scelto il congresso provinciale della Lega che si è tenuto nella sua Treviso. AL suo fianco l’amico Luca Zaia, col quale ha scherzato per tutto l’evento. «Dopo due mandati da sindaco, due da vice sindaco e due da consigliere comunale- l’ultimo dei quali scadrà proprio in questi mesi, ndr - che fa 29 anni filati in municipio dal 1994 in poi, è arrivato il momento di farsi da parte». Una decisione che ha comunicato canticchiando, riproponendo ai militanti quella voce stentorea che ne hanno fatto uno de personaggi storici della Liga Veneta. E dire che i suoi militanti gli avevano tenuto libero il posto in lista in vista delle comunali di primavera, ma lui ha detto di no. «Non voglio che qualcuno arrivi a dirmi “ormai sei vecchio, cosa vuoi ancora?”».