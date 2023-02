Polito e Fidanza (FdI): "Nostro impegno affinché la politica investa su competenze e formazioni per dare opportunità ai giovani"

Milano, si chiude l'edizione 2023 del MICAM-MIPLE

Si è appena chiusa l’edizione 2023 del MICAM-MIPEL Milano, il salone internazionale leader a livello mondiale per le calzature e la pelletteria, punto di riferimento per gli operatori provenienti da tutto il mondo.

Il salone, aperto con il taglio del nastro da parte del Ministro del Turismo Daniela Santanchè e della Presidente di Assocalzaturifici Giovanna Ceolini, ha visto la partecipazione di numerosi e qualificati esponenti di Fratelli d’Italia come i Sottosegretari Paola Frassinetti (Istruzione e merito) e Lucia Albano (Economia).

È toccato al Capodelegazione di Fratelli d’Italia e membro della Commissione Mercato interno e protezione dei consumatori al Parlamento Europeo, Carlo Fidanza, tracciare la rotta dei prossimi impegni.

“Gli operatori del settore -spiega Fidanza- ogni giorno rendono grande il Made in Italy nel mondo e oggi chiedono alla politica di investire sulle competenze e sulla formazione per dare opportunità a tanti nostri giovani e continuità alle loro aziende. Una richiesta decisamente condivisibile per la quale lavoreremo con impegno a partire dall’istituzione del liceo del Made in Italy: un impegno assunto da Giorgia Meloni in prima persona e sul quale sta lavorando assiduamente il sottosegretario Frassinetti. Va inoltre intensificata la lotta alla contraffazione e alla concorrenza sleale, tema di cui ci stiamo occupando intensamente anche in Europa, con la normativa sulle indicazioni geografiche dei prodotti non agricoli”.

“La calzatura è il principale prodotto tipico parabiaghese e - aggiunge il consigliere comunale di Parabiago, Giuliano Polito, che ha accompagnato l’europarlamentare nella visita al salone - il Distretto Calzaturiero di Parabiago ha dato lavoro e lustro al territorio per più di un secolo. In questi anni, il nostro impegno è sempre stato teso a difendere il “Parabiago District”, valorizzandone la cultura professionale, la filiera produttiva e l’insostituibile contributo allo sviluppo del nostro territorio. La presenza di tanti illustri esponenti di Fratelli d’Italia conferma l’impegno del

nostro partito nel proseguire questa battaglia, dal livello locale a quello regionale, dal governo nazionale fino all’Ue.