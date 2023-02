Bonaccini, il "bacio della morte" di Fassino: "Perché vince lui"

27 febbraio 2023 a

Piero Fassino aveva dato per certa la vittoria di Stefano Bonaccini alle primarie del Pd, ma ha sbagliato tutto e sui social è partito subito lo sfottò. "Qualcuno può spiegare al 'Profeta Fassino' che il suo candidato Bonaccini ha perso anche in Emilia Romagna? La Schlein ha vinto anche lì…", scrive in un post pubblicato sul suo profilo Twitter il giornalista Giorgio La Porta il quale pubblica anche il video con la dichiarazione di Piero Fassino e ironizza: "Fassino dacci cinque numeri così giochiamo i restanti 85".

Di Stefano Bonaccini, infatti, l'ex sindaco di Torino, del Pd, aveva detto che "è un uomo capace di costruire relazioni intense con la società. Basta andare in Emilia per constatare che dal parroco al presidente dell'Unione industriali, dagli artigiani ai commercianti, tutti lo riconoscono. E un leader ha bisogno di essere riconosciuto". Peccato che il governatore dell'Emilia Romagna abbia clamorosamente perso le primarie del Pd contro Elly Schlein, la quale ha stravinto anche nella sua regione e a Bologna, sfiorando il 60 per cento. A Bologna città (21.278 voti, 21.112 quelli validi), infatti, ha prevalso Schlein col 59,76% (12.617 voti) contro il 40.24% di Bonaccini (8.495).