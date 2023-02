Elly Schlein, lo strano regalo di Enrico Letta alla neo-segretaria

27 febbraio 2023 a

Il passaggio di consegne c'è stato. Questa volta Enrico Letta non ha il volto tirato come nel caso dello scambio della campanella a palazzo Chigi con Matteo Renzi. Questa volte il segretario del Pd è apparso sorridente, quasi sollevato di lasciare il suo incarico e di cedere lo scettro del potere a Elly Schlein che, contro ogni previsione, ha vinto la sfida delle primarie Pd battendo Stefano Bonaccini.

E nel corso della brevissima cerimonia di passaggio di consegne, Enrico Letta ha donato a Elly Schlein un melograno. "In occasione del passaggio di consegne voglio regalare ad Elly il melograno, simbolo di prosperità, fortuna e salute, ciò che il nostro partito con Elly sicuramente avrà", ha affermato il segretario uscente del Pd. Beh, se quel melograno custodisce la fortuna avuta da Letta alla guida del Pd, Elly Schlein farebbe bene a preoccuparsi. Con Letta al timone del partito, il Pd ha perso in modo rovinoso le ultime elezioni politiche per poi fare il bis anche alle regionali.

Intanto Elly Schlein ha già parlato dei suoi programmi per il futuro, al primo posto c'è la ripaertura del tesseramento: "Dopo la straordinaria partecipazione alle primarie vogliamo lavorare da subito per aprire il prima possibile il nuovo tesseramento. Già ci arrivano tanti messaggi - ha aggiunto -, è una occasione straordinaria per aprire le porte affinché il popolo delle primarie sia coinvolto sulla scelta della nuova segretaria ma anche per entrare pienamente a far parte di questa comunità democratica".