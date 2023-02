Salvini, "secondo voi...?": asfalta Schlein con una sola domanda

27 febbraio 2023 a

Matteo Salvini ha augurato buon lavoro a Elly Schlein, diventata contro ogni pronostico la nuova segretaria del Pd. Il vicepremier e ministro per le Infrastrutture ha anche lanciato un sondaggio sui social: “Una domanda, secondo voi, per il Pd e per l’Italia, cambia qualcosa?”. Di certo c’è che la Schlein si è presentata come il rinnovamento dem, tanto è vero che ha parlato anche di “rivoluzione” nelle sue primissime ore da segretaria.

Salvini è poi tornato sull’argomento a margine della cabina di regia su Milano Cortina 2026, che si è svolta a Venezia. Il leghista ha commentato le prime dichiarazioni della nuova leader dem: “Esordire dicendo che il Pd sarà un problema per il governo, visti i problemi che hanno gli italiani, non mi sembra il massimo. Spero fosse la tensione, o il momento, o l'ora tarda, perché gli italiani pagano i politici per risolvere i problemi e non per crearli. Spero che riveda le sue posizioni, perché abbiamo bisogno di una opposizione determinata, ma non aggressiva o ideologica. Se i presupposti sono questi, secondo me si parte male".

Presente a Venezia anche Luca Zaia, che ha detto la sua sulla Schlein: “C'è ancora una volta un cambiamento di paradigma. Si sta aprendo un nuovo corso nella politica, prendiamo atto che il segretario del Pd è cambiato e mi sembra dalle sue dichiarazioni che abbia fatto capire che farà una opposizione dura e di sinistra vera. Allora vuol dire che prima non ce l'avevamo".