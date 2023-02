Cinque Minuti, Meloni: "Schlein un problema? Non ho paura"

27 febbraio 2023 a

Si apre con Giorgia Meloni la striscia quotidiana di Bruno Vespa su Rai 1 dopo il tg1. E tra i vari argomenti trattati con il premier c'è anche il risultato delle primarie del Pd. Con Elly Schlein alla guida del Pd "c’è uno scenario molto interessante. Ho chiamato Elly Schlein per farle anche personalmente i miei auguri. Ovviamente mi aspetto un’opposizione durissima. Anch’io in questi anni ho fatto un’opposizione durissima", ha affermato il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, alla trasmissione "Cinque minutì" di Bruno Vespa. Meloni aggiunge: "Il confronto delle idee non mi ha mai spaventato. Ho sentito Schlein dire che lei e il Pd saranno un problema per il Governo Meloni. Per noi la democrazia non è mai stata un problema. Semmai lo è stata per la sinistra. Per noi un confronto fatto sulle idee è semplicemente una buona notizia. Sono pronta al confronto e auguro buon lavoro a Elly Schlein".

Poi la Meloni ha affrontato diversi temi tra cui quello della guerra in Ucraina: "Capisco tutte le difficoltà e i dubbi dei cittadini, ma credo anche che debba essere chiaro che è una illusione pensare che se noi non sostenessimo gli ucraini, avremmo la pace. Non avremmo la pace ma una invasione e quell’invasione porterebbe la guerra più vicina a casa nostra. Questo è lo scenario", ha affermato il premier. Infine parlando della tragedia di Crotone, la Meloni ha ribadito il suo impegno affinché dall'Europa arrivino risposte concrete: "La tragedia di Crotone non può lasciare indifferenti. Quanto accaduto dimostra quello che diciamo da sempre: tra le tante falsità che ho sentito in queste ore c’è quella che le persone sono naufragate a causa dei provvedimenti del governo sulle ong. Quella tratta non è coperta dalle ong. Questo dimostra banalmente che più gente parte e più gente rischia di morire. L’unico modo per affrontare seriamente e con umanità questa materia è fermare le partenze. E su questo serve un’Europa che oltre a dichiarare la sua disponibilità agisca e in fretta".