DiMartedì, Casini definitivo sulla Schlein: "Peggio di tutti gli altri"

Pier Ferdinando Casini, ospite di Giovanni Floris a DiMartedì, su La7, nella puntata del 28 febbraio, commenta la clamorosa vittoria di Elly Schlein alle primarie del Partito democratico e parla anche del governo Meloni: "Giorgia Meloni ha un avversario oltre che il centrosinistra, sono i suoi. È la maledizione di qualsiasi presidente del Consiglio, i peggiori nemici li ha in casa propria. Perché una serie di questioni che il governo ha sul tappeto sono generate dagli atteggiamenti del governo, probabilmente non da Giorgia Meloni", continua. E su Elly Schlein, nuova segretaria dem, Casini osserva: "Lei è la novità. Si scoprirà solo vivendo. Oggi c'era una possibilità per gli elettori del Pd di scegliere la linea di continuità o la discontinuità. Io credo che la Schlein sia peggio per tutti gli altri, perché tutti preferivano l'usato sicuro".

Qui l'intervento di Pier Ferdinando Casini a DiMartedì

Secondo il sondaggio di Nando Pagnoncelli illustrato in diretta da Floris, alla domanda "tra Giorgia Meloni ed Elly Schlein chi vi rassicura di più?" il 41 per cento degli intervistati ha risposto Giorgia Meloni, il 25 per cento ha detto Elly Schlein e il 34 per cento "nessuna delle due, non sanno, non indicano".