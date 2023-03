Schlein, Cottarelli sconvolto: "Ora che faccio? Mi adeguo?"

02 marzo 2023 a

a

a

La vittoria di Elly Schlein alle primarie dem avrebbe messo a disagio molti esponenti del Pd, soprattutto quelli magari più vicini a una linea moderata com'era quella di Enrico Letta. Tra questi ci sarebbe l'economista Carlo Cottarelli. A "tradirlo" sarebbe stato un suo tweet, a metà tra il serio e il faceto: "E ora che faccio? Non capisco ma mi adeguo? CottarElly???", ha scritto l'economista, eletto al Senato col Pd lo scorso settembre.

La sua battuta è diventata virale, neanche a dirlo, in pochissimo tempo: centinaia sia i like che i commenti. Diversi militanti del Pd, comunque, lo avrebbero invitato a non andarsene e a "rimanere nel partito", mentre altri lo avrebbero spinto a lasciare se davvero lo vuole. Ad attirarlo nella loro direzione sarebbero soprattutto i simpatizzanti di Terzo polo e +Europa, come fa notare il Giornale: "Vieni con noi".

"Se mi confronto con uno str***o...": Travaglio polverizza Elly Schlein

Lui, intanto, non saprebbe ancora bene quale strada prendere. Chi ci ha parlato - come si legge sul Giornale - dice che per ora "tituba": "Vuole capire bene che tipo di linea imprimerà Schlein". A prendere la sua decisione senza aspettare oltre è stato invece uno dei fondatori del partito, Beppe Fioroni. "E che linea vuoi che imprima? - avrebbe detto a proposito della Schlein -. Sarà un Pd di sinistra-sinistra massimalista".