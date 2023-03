Elly Schlein, offerta a Bonaccini: uno sfregio? Vien giù il Pd

04 marzo 2023 a

Una trattativa serrata e delicatissima, quella tra Elly Schlein e Stefano Bonaccini. A forte rischio di umiliazione dello sconfitto, con conseguenze drammatiche per il Pd. A una settimana dalle primarie vinte a sorpresa, la neo-segretria ha incontrata il rivale governatore dell'Emilia Romagna a Bologna. Un faccia a faccia riservato, solo loro due: in ballo ci sono poltrone pesantissime in segreteria, che decideranno l'assetto del nuovo Pd. La Schlein ha sempre promesso un repulisti radicale tra i dirigenti del partito, accusando Bonaccini di rappresentare il vecchio. Dal canto suo, il governatore aveva ribattuto che alle spalle di Elly ci fossero "i perdenti" (da Dario Franceschini a Peppe Provenzano, Andrea Orlando, Francesco Boccia) giurando però di aver intenzione di aiutarla, nel caso di una sua vittoria, per non mandare in pezzi il partito.

D'altronde, con Bonaccini c'è pur sempre Base riformista, pezzo importante del Pd a livello di numeri, e la Schlein sa che non può liberarsene a cuor leggero. Da qui la tentazione di confermare Debora Serracchiani come capogruppo alla Camera. E la volontà di dare allo stesso Bonaccini una posizione di peso. Rottamazione sì, dunque, ma con qualche distinguo. Tra un Lorenzo Guerini che vorrebbe chiudere la corrente "ex renziana" e un Luca Lotti ben più combattivo, secondo il Corriere della Sera la Schlein non ha offerto a Bonaccini la poltrona di presidente del Pd. Bensì, aggiunge Repubblica, gli avrebbe offerto il ruolo di vice-segretario, il suo numero 2. Un ticket che potrebbe non accontentare i sostenitori del governatore.

Sempre secondo Repubblica, Guerini sarebbe già al lavoro per creare un nuovo correntone per "favorire la nascita di un’area nuova e più ampia, di matrice cattolica e moderata, che controbilanci la linea massimalista di Schlein, capace di aggregare tutti coloro che hanno appoggiato la mozione a lei avversa". Difficile, però, trovare abbastanza poltrone per tutti.