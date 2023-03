Elly Schlein contro Piantedosi e Meloni:" Che imbarazzo, mi ha colpito"

07 marzo 2023 a

"Mi ha colpito come, nonostante l'evidente imbarazzo, la maggioranza si sia ricompattata attorno al ministro". Elly Schlein non parla alla Camera, dopo l'informativa del ministro degli Interni Matteo Piantedosi sulla strage di migranti nel naufragio di Cutro, di 10 giorni fa. Ma ha abbondantemente chiacchierato con i cronisti in Transatlantico, lanciando gravi accuse contro governo e maggioranza.

"Anche oggi una occasione sprecata per rispondere ad alcune domande molto precise - sottolinea la neo-segretaria del Pd -: chi ha deciso intervenisse la Guardia di Finanza e non la Guardia Costiera? Non si capisce perché, secondo la ricostruzione del ministro Piantedosi, per due occasioni i mezzi della Guardia di Finanza sono usciti per cercare questa barca e sono tornati indietro per le condizioni avverse del mare. Non si capisce perché la barca avrebbe dovuto reggere condizioni che mezzi della Guardia di Finanza non erano in grado di reggere".

"Noi vogliamo risalire alle responsabilità dei ministeri dell'Interno, delle Infrastrutture e dell'Economia perché purtroppo anche oggi il ministro Piantedosi non ha risposto su chi ha deciso che in questa vicenda non intervenisse la Guardia Costiera. A noi interessa soprattutto fare chiarezza e piena luce. Sarebbe utile anche capire dal ministro Salvini cosa è accaduto visto che la Guardia costiera dipende al ministero delle Infrastrutture. Tutto il Paese merita una risposta",

"Sarebbe opportuno abolire quel decreto che rende più difficili i salvataggi in mare - prosegue la Schlein -. Scopriamo oggi, dalle parole del ministro, che una maggiore presenza delle Ong sarebbe auspicabile. È il caso di smettere di fare la guerra alle Ong e di chiedere una Mare nostrum europea, perché dove non intervengono la Guardia costiera o le Ong a cui quel decreto fa la guerra le persone continuano a morire". Quindi l'appello, si fa per dire, alla premier Giorgia Meloni: "Speriamo che presto torni in questa Aula, sappiamo che c'è un question time presto, non mancheranno occasioni per tornare a chiedere di fare luce".