Cutro, Giorgia Meloni arriva per il Cdm: peluches e applausi

La sinistra tifava probabilmente per gli insulti e per la rivolta di piazza contro il governo che si trova per un Consiglio dei ministri straordinario a Cutro. Le aspettative, al momento, sono state deluse. Infatti al passaggio dell’auto sulla quale viaggiava la premier Giorgia Meloni, diretta in municipio a Cutro per presiedere il Consiglio dei ministri, sono stati lanciati alcuni peluche da un gruppo di persone che erano assiepate in una piazza distante un centinaio di metri dal palazzo comunale. Dai cittadini urla da parte di un piccolo gruppo di contestatori, ma anche applausi rivolti a Meloni. Insomma probabilmente i cittadini del piccolo centro calabrese travolto dalla tragedia in mare di qualche giorno fa, hanno compreso che l'esecutivo è a Cutro per dare risposte chiare sul fronte dell'emergenza immigrazione.

Il governo sia col premier che con il ministro degli Interni hanno cercato di spiegare cosa è successo quella maledetta notte quando un ricognitore di Frontex non ha lanciato un allarme concreto in grado di mettere in moto la Guardia Costiera. Secondo le informazioni ricevute dall'aereo di Frontex, l'imbarcazione poi naufragata, non mostrava particolari criticità. Insomma la polemica è ancora aperta, ma la risposta di chi vive a Cutro alle polemiche pretestuose montate in questi giorni è da sottolineare.