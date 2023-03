Meloni, svolta sui migranti. Sallusti alla sinistra: "Crudele anche questo?"

10 marzo 2023 a

Giorgia Meloni e il suo governo cambiano le regole ma soprattutto la narrazione che vuole le destre contrarie a prescindere all’immigrazione. Dal Consiglio dei ministri straordinario che ha avuto luogo giovedì a Cutro, epicentro dell’ultima tragedia del mare, è uscito infatti un decreto che estende la lotta all’immigrazione clandestina e amplia gli sforzi per gestire una immigrazione regolare. Il problema, in sintesi, non sono gli immigrati ma le organizzazioni criminali di trafficanti di uomini che lucrano sulla disperazione e mettono costantemente a rischio la vita dei disperati. Una modifica al codice penale permetterà infatti di perseguire gli scafisti e i loro mandanti anche per danno grave o morte procurata con pene fino a trent’anni, cioè l’ergastolo, pure al di fuori dai confini nazionali.

Adesso dovrebbe essere chiaro che il governo è favorevole ad accogliere quote di immigrati in modo ordinato, sicuro e civile per introdurli possibilmente formati nel nostro mondo del lavoro in quei settori che ne hanno necessità, una rivoluzione attesa da molti imprenditori soprattutto del settore dell’agricoltura e dell’edilizia. A giudicare da come si è svolta la conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri - un assalto rabbioso a premier e ministri - probabilmente no, non è chiaro. O almeno: è chiaro ma si fa finta di non capirlo perché tutto ciò stride con la narrazione della sinistra e dei suoi mezzi di informazione sulle destre cattive e crudeli. Io non so se questo pregiudizio, o malafede che dir si voglia, si spingerà a definire “crudele” anche l’ergastolo per chi porta a morire la gente in mare dopo averla spennata economicamente e illusa sulla sicurezza della traversata.

Non lo so ma onestamente non me ne stupirei perché in effetti in questi anni le sinistre sono state i migliori alleati dei trafficanti di uomini e per proprietà transitiva viceversa. No, non mi sorprenderei se un Saviano qualsiasi si alzasse a dire: «Fascisti, giù le mani dagli scafisti». Facciano pure, la verità è che ieri è stato varato un decreto che contempla la fermezza contro i criminali che stanno spadroneggiando nel nostro Paese e il senso di umanità e aiuto per gli immigrati. Questo è quanto, a noi basta.