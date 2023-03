Alessia, la nuova fidanzata di Luigi Di Maio: "Con chi si era candidata"

13 marzo 2023 a

Addio Virginia Saba. Era tutto vero, nella vita di Luigi Di Maio ora c'è spazio per un nuovo amore: la sua nuova fidanzata si chiama Alessia D'Alessandro, anche lei come la giornalista di origini sarde bellissima e impegnata politicamente.

L'ex ministero degli Esteri del governo di Mario Draghi, nonché ex capo politico del Movimento 5 Stelle aveva già incrociato più o meno direttamente la D'Alessandro nel 2018, quando la modella campana è stata candidata proprio per i 5 Stelle alla Camera nel collegio di Agropoli-Castellabate, in provincia di Salerno, fallendo però l'approdo in Parlamento. Di acqua sotto i ponti poi ne è passata parecchia: in quei mesi Di Maio era il politico emergente, ministro del Lavoro e del Welfare nel governo Conte 1, partner poi antagonista di Matteo Salvini, nemico del Pd sposato però dopo poco più di un anno per passare dal gialloverde al giallorosso, nel governo Conte 2.

Lo stellone di Di Maio non calava nemmeno di fronte a gaffe e contraddizioni, e l'unione con la Saba sembrava solidissima, tra paparazzate bollenti in mare e istantanee di romantica vita quotidiana, da coppia "qualunque". Negli ultimi mesi, però, il naufragare di entrambe le storie, quella politica e quella privata, è stato velocissimo. Prima le voci su una crisi con la Saba, smentita da entrambi prima della fine a lungo pronosticata. Quindi, in contemporanea, l'azzardo di Di Maio uscito dai 5 Stelle per fondare il suo partitino, Impegno civico, e la candidatura sostenuto dal Pd che lo ha lasciato clamorosamente a casa lo scorso 25 settembre.

Ora Di Maio si sta giocando le sue carte politiche puntando al ruolo di inviato speciale dell'Ue nel Golfo Persico (niente affatto scontato, dopo il caso Qatargate che ha travolto il Pd e i socialisti a Bruxelles), ma per fortuna dal punto di vista sentimentale pare tornato il beltempo. Gigino e Alessia sono stati avvistati insieme a Venezia per quello che a tanti è sembrato un weekend romantico nonché la prima uscita "ufficiale".