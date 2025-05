Sondaggio supermedia, Schlein e Pd in caduta libera

Nelle ultime due settimane sembrano trovare conferma le tendenze emerse di recente. Si assiste cioè da un lato a un calo del Pd, che scende sotto il 22%, e delle forze moderate che più si sono esposte a favore del piano di riarmo europeo, quindi FI ma anche i soggetti lib-dem, a partire da Azione, e, dall'altro, a una crescita M5s, posizionatosi su un fronte nettamente contrario e ormai sopra al 12%.

Fratelli d'Italia resta il partito più apprezzato dagli italiani, grazie al 29,4% delle preferenze: stabile nei consensi. Così come stabile anche la Lega all'8,6%. Forza Italia, invece, cala dello 0,3% e si piazza al 9,1%. Fanalino di cosa per Noi Moderati, all'1%. Spostandoci dalle parti del centrosinistra, troviamo un Partito democratico in caduta libera. Il Nazareno crolla dello 0,5% e si attesta così al 21,8%. Sale, invece, il Movimento Cinque Stelle. Giuseppe Conte conquista lo 0,3% e si piazza al 12,4%. Stabile, invece Alleanza Verdi e Sinistra al 6,1%.