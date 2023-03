Matteo Salvini, esplode l'ira per gli insulti agli ufficiali: "Disgustoso"

14 marzo 2023 a

"È semplicemente disgustoso ipotizzare che la Guardia Costiera non voglia o non debba salvare anche una sola vita umana. Solo pensare che gli oltre 10mila marinai della Guardia Costiera scelgano deliberatamente di non salvare qualcuno è qualcosa di disgustoso". Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, intervistato a ’24Mattino' su Radio 24, interpellato sulle polemiche relative agli sbarchi dei migranti e all’assistenza in mare alle imbarcazioni in difficoltà. Poi lo stesso Salvini ha anche parlato di altri temi concentrandosi molto sulla crociata dell'Europa contro le auto a benzina.

E così Salvini, leader del fronte del "no" e stratega del passo indietro di Bruxelles degli ultimi giorni sul blocco dal 2035, annuncia una mossa che potrebbe spostare di parecchio in avanti il cambio dell'alimentazione delle auto: "Un ulteriore rinvio sulle auto elettriche oltre il 2035? Sarebbe auspicabile. Il meccanismo prevede già un monitoraggio al 2027. Ieri il collega tedesco ci diceva che anche da loro ci sono grandi problemi nel garantire un parco adeguato di colonnine, sono simili a quelli che abbiamo noi. Così non è transizione ma diventa un danno economico per le aziende ed i consumatori. La transizione ecologica va accompagnata, spiegata e finanziata. Non vorrei che dietro ci fossero spinte o anche finanziamenti cinesi". E ancora: "L’elettrico in questo momento costa di più - ha aggiunto - e nel suo ciclo di vita dalla produzione della batteria forse inquina anche di più. Chiediamo di aggiungere al dossier anche altre tipologie di nuove fonti energetiche, altrimenti passeremmo dalla dipendenza dal gas russo a quella dagli elementi per le batterie di cui sono ricchi i cinesi".