Sondaggio-Ghisleri, la risalita di Salvini: le ultime cifre della Lega

Giorgia Meloni non cede il primo posto. Fratelli d'Italia rimane saldamento il primo partito nei sondaggi. Il trend viene confermato a Porta a Porta, la trasmissione di Rai 1. Qui Bruno Vespa. manda in onda la consueta rilevazione di Alessandra Ghisleri. I numeri parlano chiaro: FdI si attesta al 29.2 per cento, lasciandosi però alle spalle un -0.4 rispetto al 21 febbraio scorso. A seguire il Partito democratico. Dopo mesi difficili, i dem tornano alla carica. Complice la novità, Elly Schlein alla guida. Il Pd dunque sale al 20.3 per cento (+2.8), seguito dal Movimento 5 Stelle, che invece scende quasi di due punti, fermandosi al 15 per cento.

I grillini stanno pagando il prezzo dell'arrivo della Schlein. E in una sola settimana calano del -1.9 per cento. Al contrario, buone notizie in casa Lega. Matteo Salvini raggiunge il 9.4 per cento con una crescita del +0.4. Ancora una volta il Carroccio non lascia scampo all'alleanza di Azione-Italia Viva. Carlo Calenda e Matteo Renzi non superano la soglia dell'8.4. Nemmeno se possono confidare in un +0.3.

Piccola riduzione anche per Silvio Berlusconi. Forza Italia, stando ai dati di Euromedia Research, si porta a casa un 6.5 per cento (-1.2). Seguono Alleanza Verdi e Sinistra al 2.6 (-0.4), Per l'Italia con Paragone al 2.4 per cento (+0.3) e +Europa al 2.2 (-0.2). Posizione stabile per Noi Moderati allo 0.5, con la Ghisleri che ha dato anche un valore complessivo agli schieramenti: il Centrodestra (raggiungerebbe il 45.6 per cento, mentre il Centrosinistra il 25.1.