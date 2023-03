Elly Schlein, frase rubata: "Ora vedrà...", minaccia a Meloni

15 marzo 2023 a

Elly Schlein sfida già Giorgia Meloni. Lo scontro in aula per il question time tra il premier i gruppi parlamentari si accende ancor prima di cominciare. Infatti c'è attesa per il primo duello tra il premier e la leader del Pd che per la prima volta si trovano l'una di fronte all'altra in Aula sui temi all'ordine del giorno. Ma l'approccio che Elly Schlein ha a pochi minuti dal suo intervento in Aula è guerrigliero, in pieno stile dem che negli ultimi tempi ha cercato di processare il governo a colpi di accuse e di frasi cariche d'odio. E così, secondo quanto riporta Maria Teresa Meli sul Corriere, pochi minuti prima di entrare in Parlamento, la Schlein si è fermata a parlare con un gruppetto di parlamentari dem e avrebbe detto: "Facciamo vedere a Meloni come funziona una vera opposizione".



Insomma la Schlein abbandona la linea del dialogo e dell'opposizione costruttiva, si posiziona già sul fronte dell'assalto al premier senza se e senza ma. Dietro quel "facciamo vedere alla Meloni" c'è tutto l'astio che questa sinistra coltiva da tempo, sin dalla campagna elettorale, contro il centrodestra e contro Giorgia Meloni.

Di certo la Schlein deve recuperare il colpo a vuoto di qualche giorno fa quando il suo partito attendeva una scarica di critiche sul ministro Piantedosi in Aula a cui però la Schlein ha preferito il silenzio. Un silenzio che è pesato tanto tra le mura del Nazareno con la segretaria che ha dovuto subire le critiche dei capibastone dem. Insomma a quanto pare la Schlein ha un solo obiettivo attaccare il premier al di là dei temi da affrontare in modo concreto in Aula.