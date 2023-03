Marina Berlusconi stronca Repubblica: "Calunnie, sciacalli contro papà"

18 marzo 2023 a

Silvio Berlusconi continua a essere tormentato dai soliti “nemici”. Da un paio di giorni La Repubblica è tornata all’attacco, tirando fuori dal cassetto una storia vecchissima, quella dei finanziamenti che negli anni ’70 diedero vita al gruppo Fininvest e dei rapporti tra il Cav e Marcello Dell’Utri. Un’inchiesta piena di “rivelazioni” su quello che viene definito il “lato oscuro” della storia del gruppo del Biscione.

Marina Berlusconi ha deciso di intervenire per provare a porre un freno alla campagna contro sui padre. Lo ha fatto dalle colonne de Il Giornale, che ha pubblicato alcune dichiarazioni della figlia del Cav: “Calunnie senza fondamento, utilizzate per operazioni di puro sciacallaggio politico". D’altronde le “rivelazioni” de La Repubblica sono tutta roba trita e ritrita: le indagini su questo tema delicato si trascinano da anni, tra l’altro senza produrre risultati. “Inchieste che alla fine si sono concluse con l’unico risultato possibile: nei conti Fininvest non sono mai entrati una lira o un euro dall’esterno”, ha sottolineato Marina Berlusconi.

Il Giornale ha inoltre precisato che gli atti utilizzati da La Repubblica sono “una consulenza richiesta dai pm fiorentini e una relazione di servizio del centro locale della Dia, la Direzione investigativa antimafia. Materiale, soprattutto quest’ultima, che i difensori dei due indagati sostengono essere coperto totalmente da segreto istruttorio, non essendo mai stato depositato. Ma le fughe di notizie nelle tante inchieste sul Cavaliere non sono certo iniziate ora”.