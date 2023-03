Elly Schlein beccata così: ecco chi è la sua compagna

22 marzo 2023 a

"Sono una donna. Amo un’altra donna e non sono una madre, ma non per questo sono meno donna". Elly Schlein lo aveva detto alla chiusura della sua campagna elettorale prima delle elezioni politiche parafrasando la dichiarazione di Giorgia Meloni e ora il magazine Diva e donna pubblica la prima immagine della fidanzata della neo segretaria del Pd della quale si conosce solo il nome, Paola.

Nelle immagini pubblicate dal settimanale, "scattate tra Livorno e Firenze", si vede Elly Schlein che passeggia con una donna "ma fa di tutto per evitare di farsi vedere in pubblico". Quella che con ogni probabilità sembra la sua compagna cammina tenendo "al guinzaglio il suo cane. Entrano separate alla stazione di Firenze e prendono il treno per Bologna in vagoni diversi", si legge su Diva e donna.

Elly Schlein, prima donna segretaria del Pd, aveva fatto pubblicamente coming out nel 2020 durante una puntata del programma L'assedio condotto da Daria Bignardi: "Premetto che di solito non parlo mai e sono molto riservata sulla mia vita personale, ma in questo caso faccio un’eccezione: sì, sono fidanzata, ho avuto diverse relazioni in passato. Ho amato molte donne e amato molti uomini, in questo momento sto con una ragazza e sono felice, finché mi sopporta".