"Una minc***a di grandissimo livello": Parenzo insulta Meloni

"Durante la campagna elettorale c'era il complotto continuo, Soros che ci mandava gli immigrati, la sostituzione etnica... ora per fortuna non ne parlano più": David Parenzo, in studio con Giovanni Floris a DiMartedì, ha parlato del tema dell'immigrazione non risparmiando critiche al governo di Giorgia Meloni. "Ora a mandarci gli immigrati è la Wagner...", ha proseguito il giornalista, facendo riferimento - in modo caricaturale - a un argomento di cui diversi ministri dell'esecutivo avevano parlato seriamente nei giorni scorsi.

L'intervento di David Parenzo a DiMartedì, il video

"In realtà - ha spiegato ancora Parenzo - ora la destra al governo scopre che per gestire l'immigrazione devi fare gli accordi con i Paesi e scopre che è difficile farlo, comincia a capire la complessità del governo dell'immigrazione". Infine, alzando i toni, il giornalista ha chiosato: "E allora tirano fuori questa idea che se tu critichi il fatto che muoiono 70 persone in mare sei un antitaliano. A me questa sembra, con tutto il rispetto, una minchi**a di grandissimo livello. Non è che sei antitaliano se critichi le politiche che un governo fa sbagliando".