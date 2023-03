Elly Schlein? Il retroscena: come la chiamano al Nazareno

23 marzo 2023 a

Dopo essersi presa il ruolo di leader dell'opposizione, strappandolo a Giuseppe Conte, Elly Schlein continua a far parlare di sé. Ieri, per esempio, ha fatto parecchio discutere la sua assenza a Montecitorio durante il discorso tenuto da Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo. Ma pare, come si legge sul Corriere della Sera, che la segretaria dem non ci fosse perché in trasferta a Bruxelles, "per preparare la sua due giorni in quella città", come spiegato al Nazareno.

Maria Teresa Meli sul Corsera, poi, ha rivelato un retroscena sulla dem. Pare, infatti, che al Nazareno qualcuno la chiami "Elly-pop". Un soprannome simpatico che però non sembra essere proprio autorevole. Nonostante i complimenti e gli applausi dell'ultimo periodo nei suoi confronti, però, c'è chi - anche all'interno dello stesso partito - la starebbe criticando e accusando di non avere ancora spiegato concretamente quali siano i punti del suo programma.

Se sul piano politico la Schlein sembra avere ancora molto da dire, di se stessa invece avrebbe detto quasi tutto. Intervistata da Alessandro Cattelan su Rai 2, per esempio, ha rivelato di avere "l’ansia da prestazione" e di sentirsi ancora un’universitaria che beve le birrette sotto i portici. La Meli, infine, ha posto l'attenzione sull'abbigliamento della segretaria: "La Schlein di lotta si presenta in piazza con il parka e talvolta con il pugno chiuso. La Schlein televisiva arriva in blazer e camicia spesso fantasia. Punto fisso del suo abbigliamento, le sneakers bianche e i jeans, che lei porta senza cintura. Per questa ragione ogni tanto la si vede contorcersi: niente di grave, semplicemente sta rimettendo a posto la camicia che è fuoriuscita dai jeans un po’ larghini".