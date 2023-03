Tagadà, Bonaccini su Schlein: "Oggi il Pd nei sondaggi..."

23 marzo 2023 a

a

a

"Noi alle politiche abbiamo preso il 19% circa, poi nei sondaggi - per il valore che hanno - eravamo scesi pare al 15%. Oggi i sondaggi ci consegnano un Pd che torna al 20% e io ne sono contento e soddisfatto": Stefano Bonaccini lo ha detto a Tiziana Panella a Tagadà su La7. Il governatore dell'Emilia Romagna, sconfitto proprio dalla Schlein alle primarie dem del 26 febbraio, ha quindi riconosciuto i meriti della nuova segretaria.

"Meloni non ha il coraggio di dirlo, ma...". Schlein, colpo basso: "anti-italiana" all'Ue?

"Ma chi sono quelli che voterebbero per voi? Vecchi Pd?", gli ha chiesto la conduttrice. E lui; "Da quello che ho letto, mi pare che chi ha il compito di studiare questi flussi in entrata e in uscita abbia detto che c'è parecchio di non voto, una parte degli elettori delusi dal M5s e i delusi del vecchio Pd. Comunque la ventata di energia di Elly è un fatto positivo che noi dobbiamo contribuire a rafforzare ulteriormente".

L'intervento di Bonaccini a Tagadà

"Paga Elly Schlein i 30mila euro di danni?": FdI travolge la segretaria Pd

"Ma voi avete capito chi è Elly Schlein e quindi dove va il Pd?", lo ha incalzato la Panella. "Io la conosco bene perché insieme abbiamo governato per due anni e mezzo la regione Emilia Romagna", ha risposto Bonaccini. Ma la giornalista ha insistito: "Si ma chi è politicamente?". E il presidente dell'Emilia Romagna ha risposto: "Io ho sentito parole importanti su diverse questioni, dall'Ucraina al Congresso Cgil, Schlein ha anche replicato sul bisogno di introdurre il salario minimo legale dove non arriva la contrattazione collettiva".