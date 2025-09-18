Inter, Chivu fulmina Pandev in diretta tv: "Non sono scemo"

Oggi giocano su sponde differenti ma Cristian Chivu e Goran Pandev quindici anni fa sono stati protagonisti del Triplete dell'Inter, insieme in maglia nerazzurra agli ordini di Josè Mourinho. Chivu è proprio sulla panchina che fu dello Special One, in un momento non facile. Di transizione, se non di ricostruzione dopo il traumatico finale della scorsa stagione e l'addio turbolento di Simone Inzaghi. Il romeno, accolto con un certo scetticismo, è partito alla grande con il 5-0 al Torino al debutto in Serie A poi però ha inanellato due sconfitte pesanti di fila, sempre in casa contro l'Udinese e a Torino, nel "derby d'Italia" contro la Juventus, e nel modo più beffardo possibile, un 4-3 in rimonta e pure nel recupero. La sfida di Champions League contro l'Ajax ad Amsterdam, la prima della fase iniziale a girone unico, aveva già il sapore dell'ultima spiaggia. Un altro ko avrebbe innescato le classiche voci di esonero, invece l'Inter ha reagito bene: 2-0 in scioltezza, senza brillare ma senza nemmeno rischiare nulla, con due gol di testa di Marcus Thuram.

A Sky Sport, nel dopo-gara, a commentare la partita c'è proprio Pandev, che si ritrova faccia a faccia con l'ex compagno in collegamento dall'Olanda. "Sinceramente, dimmi, tu avevi in testa dall'inizio il 3-5-2 o pensavi di poter fare qualcosa di diverso? Sei soddisfatto del mercato dell'Inter?", chiede l'ex attaccante macedone.

