Reazione a catena, telespettatori impazziti per i Pane e Miele: "Un bel po' di puntate"

Oggi, giovedì 18 settembre, è andata in onda una nuova puntata di Reazione a catena, il game show di Rai 1 condotto da Pino Insegno. Il padrone di casa, a inizio trasmissione, ha dato il bentornate alle Luminarie, il trio tutto al femminile composto da Paola, Antonella ed Ester. A sfidarle ci sono i Pane e Miele, una squadra composta da Filippo, Nora e Simone. Sono una famiglia: due fratelli e il padre. la mamma invece è a casa. Sono originari di Rieti e si chiamano così perché il padre, durante le loro esercitazioni, preparava pane e miele.



E all'Ultima catena ci sono arrivati proprio i Pane e Miele. Il trio di nuovi campioni si è presentato alla manche finale con la possibilità di portarsi a casa la bellezza di 23000 euro: il montepremi finale. Ma per riuscirci dovevano trovare una parola che facesse da collegamento tra "Estrazione" e "Considero". Dopo un minuto di accesa discussione, Nora ha azzardato: "Calcolo". Ed era proprio la parola esatta.