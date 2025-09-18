L'aria che tira, il prof D'Orsi insulta Meloni e governo: "Facce che non mi piacciono"

A L'aria che tira su La7 sfilano "i professori". Intesi non come i ministri del famoso (o famigerato) governo di Mario Monti, ma gli intellettuali di ultra sinistra saliti alla ribalta durante la pandemia Covid o l'invasione russa dell'Ucraina. Giovedì in collegamento con David Parenzo c'è lo storico Angelo D'Orsi, che si dice letteralmente "turbato" da Giorgia Meloni e dal centrodestra.
"Non è detto che chi sta al governo aumenti i consensi, anzi spesso è vero l'opposto - riconosce -. Però è anche vero che tutta questa esposizione fantasmagorica dei big di governo che vanno lì per la campagna di un presidente di regione è un elemento che mi turba dal punto di vista del funzionamento del sistema democratico", spiega riguardo al comizio ad Ancona della premier e degli altri leader della coalizione Matteo Salvini e Antonio Tajani a fianco del governatore uscente delle Marche e ricandidato Francesco Acquaroli.
"Si è sempre fatto", contestano Parenzo e alcuni ospiti in studio, con D'Orsi che balbetta: "Sì, è vero, si è sempre fatto, però... Dire che 'siamo orgogliosi di quello che abbiamo fatto'. E allora dovremmo soffermarci: che cosa ha fatto questo governo? Questo sarebbe interessante, anche solo dal punto di vista della politica interna, della politica industriale. I dati economici ci raccontano l'esatto opposto, noi abbiamo una situazione che è tutt'altro che rosea e che non è affatto migliorata. Il problema è che la propaganda governativa ce la presenta in maniera rovesciata. I nostri governanti sono specializzati nel rovescismo, nel rovesciare i dati di realtà. Questo è un elemento di fondo che vale per la politica internazionale, nazionale e locale".
"A lei ha dato fastidio tutti questi ministri fare campagna elettorale sul palco?", incalza Parenzo. "In generale le loro facce non mi piacciono", commenta il professore con una risata accolta con un certo gelo in trasmissione.
