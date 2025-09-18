Fedez, altra bordata contro Jannik Sinner: "Paga meno tasse"

"L’italiano ha un nuovo idolo, si chiama Jannik Sinner. Purosangue italiano con l’accento di Adolf Hitler". Questa barra di Fedez è finita al centro del polverone mediatico. Il motivo? Il rapper di Rozzano ha attaccato quello che è forse l'idolo indiscusso degli italiani: Jannik Sinner. Ospite alla Zanzara da Giuseppe Cruciani, il cantante ha provato a giustificarsi.

"Il rap analizza l’attualità e la realtà che ci circonda. Non è una critica a Sinner, ma al fanatismo degli italiani - ha spiegato Fedez -. È ironia, non un attacco personale. Sinner è molto più ricco di me, è monegasco e paga molte meno tasse. Grandissimo Sinner, è monegasco e non paga le tasse. Se potessi lo farei subito È anti-italiano vivere a Montecarlo? Se non le paghi le tasse in questo Paese, non puoi mettere becco in quello che succede qui. Io mi sentirei meno in diritto di pontificare. A Sinner secondo me non interessa nulla di come va l’Italia. È altoatesino - ha concluso -, vive a Monaco…".