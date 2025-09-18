Fedez, altra bordata contro Jannik Sinner: "Paga meno tasse"

Libero logo
di Andrea Carrabinogiovedì 18 settembre 2025
"L’italiano ha un nuovo idolo, si chiama Jannik Sinner. Purosangue italiano con l’accento di Adolf Hitler". Questa barra di Fedez è finita al centro del polverone mediatico. Il motivo? Il rapper di Rozzano ha attaccato quello che è forse l'idolo indiscusso degli italiani: Jannik Sinner. Ospite alla Zanzara da Giuseppe Cruciani, il cantante ha provato a giustificarsi.

"Il rap analizza l’attualità e la realtà che ci circonda. Non è una critica a Sinner, ma al fanatismo degli italiani - ha spiegato Fedez -. È ironia, non un attacco personale. Sinner è molto più ricco di me, è monegasco e paga molte meno tasse. Grandissimo Sinner, è monegasco e non paga le tasse. Se potessi lo farei subito È anti-italiano vivere a Montecarlo? Se non le paghi le tasse in questo Paese, non puoi mettere becco in quello che succede qui. Io mi sentirei meno in diritto di pontificare. A Sinner secondo me non interessa nulla di come va l’Italia. È altoatesino - ha concluso -, vive a Monaco…".

Ma c'è stato spazio anche per una riflessione su Charlie Kirk: "Le idee di Kirk sono contestabili, ma utilizzava il dibattito, il fondamento della democrazia. Io trovo allucinante che la sinistra abbia fatto finta di nulla su un tema così importante. Così si allontanano dalla realtà e perdono voti".

