Simeone, brutale rissa col tifoso? E nella notte... che umiliazione!

Dopo il triplice fischio dell'arbitro di Liverpool-Atletico Madrid - per entrambe la prima partita di questa edizione della Champions League - è successo di tutto. Il risultato ha sorriso agli inglesi che, grazie alla rete segnata da Virgil van Dijk in pieno recupero ha strappato i primi tre punti in classifica. Ma l'attenzione si è subito spostata su Diego Simeone, l'allenatore dei Colchoneros, che si è scagliato contro un tifoso in tribuna che gli aveva mostrato il dito medio. Il tecnico argentino è andato testa contro testa con il supporter dei Reds e poi è stato espulso dal direttore di gara.

"Siamo in una situazione in cui non abbiamo il diritto di reagire - ha spiegato SImeone dopo il match -. Non è giusto reagire, perché siamo i protagonisti. Ma allo stesso modo in cui combattiamo il razzismo e gli insulti verso i giocatori, le panchine sono incollate (alle tribune) e non è facile ricevere insulti per tutta la partita. È arrivato il terzo gol e oltre agli insulti c'è stato un gesto, e io sono una persona. Non posso dire nulla perché sono l'allenatore. La mia reazione è ingiustificabile, ma dopo 90 minuti di insulti, non è facile. L'arbitro mi ha detto di capire la situazione. Spero che il Liverpool possa migliorare e, quando individuerà il colpevole - ha concluso -, ci saranno delle conseguenze".