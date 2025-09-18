Libero logo
Gaza
Flotilla
CharlieKirk

Di tendenza

Simeone, brutale rissa col tifoso? E nella notte... che umiliazione!

di Andrea Carrabinogiovedì 18 settembre 2025
Simeone, brutale rissa col tifoso? E nella notte... che umiliazione!

(X)

2' di lettura

Dopo il triplice fischio dell'arbitro di Liverpool-Atletico Madrid - per entrambe la prima partita di questa edizione della Champions League - è successo di tutto. Il risultato ha sorriso agli inglesi che, grazie alla rete segnata da Virgil van Dijk in pieno recupero ha strappato i primi tre punti in classifica. Ma l'attenzione si è subito spostata su Diego Simeone, l'allenatore dei Colchoneros, che si è scagliato contro un tifoso in tribuna che gli aveva mostrato il dito medio. Il tecnico argentino è andato testa contro testa con il supporter dei Reds e poi è stato espulso dal direttore di gara.

"Siamo in una situazione in cui non abbiamo il diritto di reagire - ha spiegato SImeone dopo il match -. Non è giusto reagire, perché siamo i protagonisti. Ma allo stesso modo in cui combattiamo il razzismo e gli insulti verso i giocatori, le panchine sono incollate (alle tribune) e non è facile ricevere insulti per tutta la partita. È arrivato il terzo gol e oltre agli insulti c'è stato un gesto, e io sono una persona. Non posso dire nulla perché sono l'allenatore. La mia reazione è ingiustificabile, ma dopo 90 minuti di insulti, non è facile. L'arbitro mi ha detto di capire la situazione. Spero che il Liverpool possa migliorare e, quando individuerà il colpevole - ha concluso -, ci saranno delle conseguenze".

Dusan Vlahovic furioso dopo il gol al Borussia: ecco con chi ce l'aveva

Dusan Vlahovic è stato il protagonista assoluto del pareggio 4-4 tra Juventus e Borussia Dortmund nella prima gio...

Ma non finisce qui. Nella notte il tifoso del Liverpool, protagonista della "rissa" con Diego Simeone, ha postato su X un messaggio surreale: "Do i get the assist?", chiedendo con ironia che gli venisse riconosciuto "l'assist" per aver fatto saltare i nervi del ‘Cholo', come se fosse stata una giocata vincente.

Che Diavolo! Milan travolge Liverpool, 4 a 2: Rafa Leao da urlo

Mistero fitto Morte Diogo Jota, il testimone: "Guardate il mio video". Perché cambia tutto

Portogallo choc Diogo Jota, Cristiano Ronaldo assente ai funerali: sfregio, dove l'hanno beccato

tagdiego simeoneliverpoolatletico madrid

Che Diavolo! Milan travolge Liverpool, 4 a 2: Rafa Leao da urlo

Mistero fitto Morte Diogo Jota, il testimone: "Guardate il mio video". Perché cambia tutto

Portogallo choc Diogo Jota, Cristiano Ronaldo assente ai funerali: sfregio, dove l'hanno beccato

ti potrebbero interessare

493x283

Milan travolge Liverpool, 4 a 2: Rafa Leao da urlo

3072x2048

Morte Diogo Jota, il testimone: "Guardate il mio video". Perché cambia tutto

3072x2048

Diogo Jota, Cristiano Ronaldo assente ai funerali: sfregio, dove l'hanno beccato

1400x787

Diogo Jota, schianto in auto e rogo fatale: la tragedia, morto l'attaccante del Liverpool