Serracchiani insulta: "Destra disumana, ritiriamo il testo"

Debora Serracchiani torna all'attacco. La deputata del Partito democratico se la prende con Lega e Fratelli d'Italia. Al centro l'emendamento presentato dal Carroccio, e passato in commissione Giustizia alla Camera. Un emendamento che, come spiegato da Matteo Salvini, non risparmierà le borseggiatrici incinte. "Chi verrà sorpresa a rubare - fa sapere - non sarà più rilasciata ma sconterà la pena nelle case famiglia, in carceri adeguati o ai domiciliari, nel pieno rispetto della salute sua, dei figli e del nascituro".

Quanto basta a scatenare la reazione del capogruppo dem alla Camera: "Oggi ci troviamo di fronte ad una situazione veramente vergognosa. Utilizzo questo termine perché non riesco a trovarne un altro con l'iniziativa di Fratelli d'Italia e della Lega che ha voluto con degli emendamenti peggiorare profondamente il testo, al punto da modificare addirittura la legge vigente e far sì che possano entrare in carcere anche le donne incinta che oggi non entrerebbero in carcere. Abbiamo ritirato il testo perché non vogliamo avere nulla a che fare con queste posizioni, che troviamo come posizioni di inciviltà", Da qui gli insulti al partito di Giorgia Meloni e Salvini: "Ogni giorno questa destra dà prova di incredibile disumanità".

Finito qui? Niente affatto. La Serracchiani arriva addirittura a denunciare l'accanimento nei confronti dei più piccoli: "Quello che mi lascia senza parole - conclude - è questo furore ideologico della destra della punizione tout court: contro le donne condannate, contro i bimbi delle coppie omogenitoriali. La propaganda è su tutto, basta il video di una borseggiatrice incinta che si fa propaganda anche su quello".