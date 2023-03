Silvio Berlusconi, la visita del figlio Luigi in ospedale: quando sarà dimesso

29 marzo 2023 a

Luigi Berlusconi, figlio minore del Cav, ha fatto visita intorno alle 13:40 al padre, ricoverato dalla sera di lunedì 27 marzo all’ospedale San Raffaele di Milano per accertamenti, "controlli di routine" non molto diversi da quelli già effettuati altre volte in passato. Poi, dopo aver lasciato la struttura nel primo pomeriggio, ha preferito non rilasciare dichiarazioni alla stampa. Poco prima dell'arrivo di Luigi Berlusconi in ospedale, un’auto - come riporta il Corriere della Sera - sarebbe entrata nel parcheggio del San Raffaele per portare borse, valigie e una cassa d’acqua.

L’ex premier, che doveva essere dimesso oggi, pare resterà ancora in ospedale per ulteriori controlli. Il ricovero, quindi, potrebbe essere prolungato di un paio di giorni. Ieri il primo a fargli gli auguri di pronta guarigione è stato il segretario della Lega Matteo Salvini. Il leader di Forza Italia era già stato ricoverato al San Raffaele poco più di un anno fa, nel gennaio 2022, nel periodo dell’elezione del presidente della Repubblica. In quel caso il motivo fu un’infezione alle vie urinarie. Nel settembre del 2020, invece, era risultato positivo al Covid e il ricovero in ospedale fu reso necessario dal fatto che, tra i sintomi del virus, Berlusconi avesse sviluppato anche una polmonite bilaterale.