Jannik Sinner, "dove lo beccano": il clamoroso blitz dopo la partita

In questi giorni Roma è tornata a essere caput mundi. Tra l'elezione del Papa e gli Internazionali d'Italia, la città eterna sta attirando l'attenzione mediatica di tutto il mondo. Al Foro Italico si sta disputando il torneo che vede il ritorno in campo del re del tennis: Jannik Sinner. Ma, non troppo distante dal circuito romano, si disputerà un altro grande match - di calcio, in questo caso -, la finale di Coppa Italia tra Milan e Bologna.

Scherzo del destino: Jannik Sinner è un grandissimo tifoso del Milan. Non lo ha mai nascosto. Anzi, di recente ha ammesso di aver passato un periodo difficile anche perché gli è stato impedito dalla Wada di assistere alle manifestazioni sportive. Una sorta di Daspo, anche per la sua squadra del cuore. Ma ora il numero uno al mondo è tornato a essere un "uomo libero", sportivamente parlando. E non solo può sbarazzarsi dei suoi avversari in campo. Ma ha anche la possibilità di seguire il Diavolo allo stadio.