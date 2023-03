Donzelli a testa in giù: orrore a sinistra, chi lo minaccia

31 marzo 2023 a

Giovanni Donzelli a testa in giù. È lo scatto postato su Facebook da Fabio Tirelli, ex presidente della IX municipalità di Napoli. Ormai è diventata una triste e becera abitudine quella di ritrarre gli esponenti di Fratelli d’Italia in modo da evocare quanto accaduto a Piazzale Loreto, come se Meloni, Donzelli e compagnia avessero qualcosa a che fare con quel fatto storico.

Tirelli ha rimosso la foto dopo che è scoppiata una prevedibile polemica, ma Donzelli ha comunque rilasciato un commento: “Le minacce dell’ex presidente (ovviamente di sinistra) della IX municipalità di Napoli certamente non ci intimoriscono e non ci fermano. Smetteranno prima o poi di sentirsi moralmente superiori e di dare lezioncine di democrazia?”. Tommaso Foti, capogruppo di Fdi alla Camera, ha espresso solidarietà al collega: “L’ex presidente della IX municipalità di Napoli ed esponente di Potere al Popolo ha pubblicato sui social network una foto del collega Giovanni Donzelli capovolta, col messaggio ‘Donzelli come Mussolini’”.

“Ancora una volta - ha aggiunto - arriva una dimostrazione di odio politico verso un esponente di Fratelli d’Italia e stavolta proviene da qualcuno che ha ricoperto incarichi istituzionali. La sistematica pubblicazione da parte di certi esponenti di estrema sinistra delle foto a testa in giù di chi osa pensarla diversamente è ormai diventata patetica e dimostra la scarsa propensione al dialogo degli estremisti che vogliono spostare il dialogo politico dal livello del confronto a quello dello scontro. Al collega Donzelli - ha chiosato Foti - va la mia solidarietà”.