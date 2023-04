Sondaggio PiazzaPulita, FdI "inossidabile": ecco le ultime cifre

01 aprile 2023 a

Come ogni settimana non può mancare il sondaggio realizzato per PiazzaPulita, la trasmissione di La7 condotta da Corrado Formigli. Stavolta la notizia è che non c’è una notizia: le variazioni rispetto a sette giorni fa sono minime, praticamente irrilevanti. Segno che, dopo settimane infuocate tra le critiche al governo Meloni per quanto accaduto a Cutro e l’ascesa di Elly Schlein, è iniziata una sorta di fase di studio.

Le posizioni dei vari schieramenti sono chiare, adesso inizia un’altra partita, con Fratelli d’Italia che parte ovviamente da una posizione di forza, essendo di gran lunga il primo partito italiano: nel sondaggio di PiazzaPulita è rilevato al 29,7% (-0,2 rispetto a sette giorni fa). Il Pd ha invece confermato la ripresa dovuta all’elezione della nuova segretaria: è dato al 20,1% (+0,1), una cifra incoraggiante dopo il tonfo post-elettorale. Il Movimento 5 Stelle ha quindi perso la seconda posizione virtuale e deve accontentarsi del 15,6% (+0,2).

Sotto la doppia cifra sono molto vicini la Lega e il terzo polo: il partito di Matteo Salvini è all’8,6% (-0,3), mentre l’alleanza formata da Azione e Italia Viva al momento vale l’8,3% (+0,1). Tiene botta Forza Italia, che è rilevato al 6,4% (+0,2). A chiudere le intenzioni di voto i soliti partiti minori: Verdi/Sinistra Italiana al 3,1% (+0,1), +Europa al 2,5% (stabile), Per l’Italia con Paragone all’1,7% (-0,1).