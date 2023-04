Sondaggio YouTrend, guizzo-Salvini: avanza la Lega. Sorpresa-M5s

03 aprile 2023 a

Piccolo balzo in avanti per i partiti all'opposizione. Il sondaggio di Quorum/YouTrend certifica una crescita del Partito democratico e del Movimento 5 Stelle rispetto a sette giorni fa. Il centrodestra sommato è comunque sopra al risultato delle politiche, al 45,2 per cento, dunque nettamente in vantaggio. Fratelli d'Italia rimane saldamente al primo posto, con il 28,8 per cento. Il partito di Giorgia Meloni non ha rivali, anche se perde uno 0,1 rispetto alla settimana precedente.

Seguono i dem che, guidati da Elly Schlein, registrano un +0,5 e raggiungono il 20,6 per cento. Dopo giorni in caduta libera, i grillini di Giuseppe Conte tornano a respirare. Nella rilevazione per SkyTg24 il Movimento ottiene un +0,6 portandosi al 16,4. Quarto posto per la Lega che conferma il trend positivo: +0,2 al 9 per cento. Una cifra con cui Matteo Salvini saluta Matteo Renzi e Carlo Calenda. Il Carroccio stacca, e non di poco, Italia Viva e Azione.

Il Terzo Polo totalizza il 7,3 con Forza Italia a un passo. Gli azzurri si portano al 6,2 con un +0,3 per cento. Ben più sotto i partiti minori. Verdi-Sinistra italiana scendono del -0,1 e si piazzano al 2,7 per cento. E ancora Per l'Italia al 2,2 (-0,2) e +Europa al 2 per cento (-0,3). Per il premier Meloni le buone notizie non finiscono qui. Dopo alcune settimane di leggera flessione torna a crescere la fiducia nel governo. Il 42 per cento dà un giudizio positivo sull'operato dell'esecutivo. Non a caso fra i leader, la Meloni (40 per cento), seguita da Conte (38), resta la più popolare. La precede solo il presidente della Repubblica Sergio Mattarella (63).