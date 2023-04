Schlein, Gomez: "Puzza sotto al naso. Sbaglia a farsi vedere con De Benedetti"

03 aprile 2023 a

"Carlo De Benedetti, quando si parlò dell'arrivo dei populisti nel 2018, ammise il fallimento delle élite dicendo 'noi élite abbiamo fallito'": Peter Gomez, ospite di Myrta Merlino a L'Aria che tira su La7, ha parlato così dell'ingegnere. E poi ha aggiunto: "Allora se uno fallisce e lo riconosce, dovrebbe riflettere sul perché di quel fallimento. Parte di quel fallimento fu dovuta proprio all'atteggiamento sprezzante da parte delle élite italiane e non solo nei confronti di quelli che venivano definiti o erano partiti populisti e sovranisti".

Di qui l'avvertimento che il direttore del fattoquotidiano.it ha deciso di lanciare alla segretaria del Partito democratico: "Troppa puzza sotto il naso. Elly Schlein, secondo me, commette un errore politico a farsi vedere troppo in giro con Carlo De Benedetti. Perché la sua forza è rappresentare il nuovo e De Benedetti non rappresenta esattamente il nuovo".

Di recente due hanno partecipato insieme a un dibattito organizzato da Il Domani. Durante l'evento l'ignegnere ha implorato la leader dem: "Ci liberi al più presto da questa massa di incompetenti - ha detto attaccando pesantemente il governo di centrodestra guidato da Giorgia Meloni -. Questa è una destra che ha una caratteristica primaria, l’incompetenza. Al di là delle posizioni che possono dividere opinioni anche molto distanti, si pretende che un numero ristretto di cittadini, chiamato a governare, porti delle competenze".