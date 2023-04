Friuli Venezia Giulia, Serracchiani: "Vento che soffia a favore del centrodestra"

03 aprile 2023 a

Debora Serracchiani, ricordiamolo, ex presidente del Friuli Venezia Giulia, prova a già a respingere il vento di disastro che si sta per abbattere sul Pd dopo il risultato schiacciante delle Regionali in Friuli Venezia Giulia con Massimiliano Fedriga che con oltre il 60 per cento dei consensi ha doppiato Moretuzzo, candidato del Pd e del Movimento Cinque Stelle. La Serracchiani cerca infatti improbabili giustificazioni per questo crollo del centrosinistra: "Siamo di fronte a un traino nazionale, la campagna elettorale è stata trainata dal vento favorevole per la destra, noi abbiamo giocato in una posizione più difficile".

Insomma per la Serracchiani la sconfitta è colpa del "vento che soffia a favore del centrodestra". Mai una autocritica. Poi la stessa Serracchiani ha aggiunto: "Non siamo arrivati per caso a una coalizione di questo tipo", con Pd e M5s assieme a tante liste civiche, "candidando Moretuzzo".





Poi non rendendosi conto che la campagna elettorale è finita e che di fatto il Pd della Schlein ha fallito il primo test con l'alleanza dem-5s, la Serracchiani torna ad attaccare: "Se entriamo nel merito, la nostra regione ha bisogno di fare quegli investimenti che nonostante i tanti soldi di questi anni non sono stati fatti. Ora, se non vengono spesi i fondi del Pnrr è un problema per tutti. Il programma ci ha tenuto insieme e e quel programma ci deve tenere insieme anche nel lavoro di opposizione". Insomma la giustificazione alla sconfitta arrivata in modo pesante e sonoro, dopo quelle in Lazio e Lombardia, ha il vago sapore della supercazzola. In pieno stile Pd...