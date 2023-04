Friuli Venezia Giulia, Calenda spiazza tutti: "Perso? Problema per l'Italia"

03 aprile 2023 a

a

a

Il disastro è compiuto. Il centrosinistra di Schlein e Conte esce con le ossa rotte da queste regionali in Friuli Venezia Giulia. Ma di fatto una vera e propria figuraccia la raccoglie Maran, candidato del Terzo Polo che viene addirittura doppiato dalla candidata vicina alle posizioni No Vax, Giorgia Tripoli. Un vero e proprio tonfo che di certo darà il via a una riflessione pesante all'interno del "centrino" di Renzi e Calenda. E proprio il leader di Azione, arrampicandosi sugli specchi, commenta così la sconfitta sonora in Friuli Venezia Giulia: "Un risultato per noi deludente: purtroppo non si discosta da quello delle altre Regionali. Le elezioni Regionali, per un partito di centro, sono il peggio che può capitare perché la gente tende a votare da un lato o dall’altro. Questo è un grosso problema dell’Italia", ha affermato Calenda.

Peccato che di "questo grosso problema per l'Italia" se ne sia accorto solo lui. Poi ringrazia il suo candidato: "Fedriga è stato bravo a prendere il voto dell’elettore moderato e a portare il risultato a una cifra molto alta, complimenti a lui.

Mi dispiace per il nostro candidato Alessandro Maran, che è una persona di grandissima qualità e anche un grandissimo conoscitore dell’Europa e del mondo e questo è molto importante per le Regioni italiane di confine. Maran ha fatto una campagna in un mese in elezioni difficilissime, però a lui va veramente tutta la mia stima". Insomma a quanto pare l'esperimento del "centrino" pare sia già naufragato e ora non sono esclusi terremoti interni al Terzo Polo. Dopo un risultato del genere può accadere di tutto...