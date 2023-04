Renzi annuncia: "Sarò il nuovo direttore del Riformista". La voce: si dimette dal Senato?

05 aprile 2023 a

a

a

Nuova carriera per Matteo Renzi: "Ho accettato una sfida affascinante: per un anno sarò il direttore de Il Riformista", annuncia su Twitter il leader di Italia Viva, che succederà così a Piero Sansonetti. Non sono ancora note le dinamiche che hanno portato a questa scelta, sicuramente clamorosa. L'ex premier ha già dato appuntamento a fan, follower e futuri lettori: "Ci vediamo in diretta su Facebook alle 12 per raccontarvi questo progetto".

Tra i primi commenti piovuti sotto il post, si segnalano quelli più caustici: "Non vedo l'ora di leggere su Il Riformista l'intervista del direttore Renzi al senatore Renzi", "In bocca al lupo Matteo speriamo non ti facciano fare la fine di Khashoggy". Il riferimento è ovviamente al blogger saudita anti-regime Jamal Khashoggi, che secondo la Cia sarebbe stato fatto trucidare a Istanbul il 2 ottobre del 2018 su ordine del futuro re d'Arabia Mohammad bin Salman, di cui Renzi, da conferenziere spesso ospite in Medio Oriente, ha spesso tessuto pubblicamente le lodi parlando addirittura di "nuovo Rinascimento". E ancora, c'è chi maliziosamente si porta avanti e chiede: "Dimissioni da senatore quindi?".

Ho accettato una sfida affascinante: per un anno sarò il direttore de @ilriformista. Ci vediamo in diretta su Facebook alle 12 per raccontarvi questo progetto. — Matteo Renzi (@matteorenzi) April 5, 2023