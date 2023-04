Berlusconi, la voce: "Leucemia, è grave", cosa è successo 10 giorni fa

06 aprile 2023 a

Prima notte in terapia intensiva per Silvio Berlusconi. Il Cavaliere, 86 anni, è stato ricoverato all'ospedale San Raffaele di Milano e le sue condizioni di salute sono ritenute serie, per una polmonite che potrebbe essere la conseguenza d una leucemia. Già lunedì 27 marzo, durante l'ultimo ricovero del presidente di Forza Italia, riporta il Corriere della Sera in un retroscena, si era avuto il sospetto che qualcosa non andava. Berlusconi infatti doveva essere dimesso in giornata invece è uscito quattro giorni dopo, il 30 marzo. I medici lo invitano a riposarsi.

Ma una settimana dopo il rientro ad Arcore, il Cav è dovuto tornare al San Raffaele. Arriva all'ospedale con la sua auto privata. Poi però la notizia che nessuno si aspettava: Silvio è in terapia intensiva. La situazione non è drammatica, sottolineano alcune fonti del San Raffaele e da Forza Italia, ma è seria, delicata. Tanto che al suo capezzale arrivano uno dopo l'altro tutti i figli: Marina, Piersilvio, Barbara ed Eleonora. In serata Luigi. Sono tutti molto preoccupati. Poi la conferma: Berlusconi "soffre di una grave patologia del sangue: leucemia".

"Leucemia, è grave": Berlusconi, cosa è successo pochi giorni fa

Sempre per la leucemia, si legge sul Corriere, l'ex premier era stato ricoverato una decina di giorni fa. Non si trattava dunque di esami di routine ma di sottoporsi alle necessarie cure e la polmonite di questi giorni e i dolori di cui soffre sono complicazioni della leucemia.

Del resto il Cav era stato definito dall'avvocato di fiducia Federico Cecconi "soggetto defedato" già il 20 maggio 2021. E anche il procuratore aggiunto Tiziana Siciliano aveva riconosciuto che è "seriamente malato ed è affetto da una patologia severa". Per questo viene concessa una pausa nel processo Ruby ter dove poi sarà assolto.