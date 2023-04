Berlusconi, Gasparri: "L'ho sentito al telefono", la rivelazione commovente

06 aprile 2023 a

Sono ancora ignote le condizioni di Silvio Berlusconi. Nonostante in queste ore sia circolata la voce che vede il leader di Forza Italia sottoporsi alla chemioterapia a causa di una leucemia, nessuno si sbilancia. Neppure il suo medico curante, Alberto Zangrillo, diffonde il bollettino medico. Il Cav però sarebbe vigile e stabile. A dimostrarlo una telefonata ad alcuni big azzurri. Tra questi Maurizio Gasparri che ai cronisti a Palazzo Madama parla di un breve colloquio in cui l'ex premier "era positivo", il suo tono "era normale, potrei dire, anche se conosciamo il contesto. Ci ha detto di agire e di stare sul pezzo". E ancora: "Ieri sera ci siamo addormentati preoccupati, oggi ha telefonato. Il presidente c’è e il solo fatto che lui abbia pensato di dover comunicare rende lo spirito del personaggio, e a me commuove. Per il resto, vedremo".

Per il vicepresidente del Senato le telefonate sono "un segno di speranza". Da qui l'appello a chi lo sta curando: "Ora tocca ai medici, immagino che la vicenda sia impegnativa. Aspettiamo e vediamo". A fargli eco un altro esponente di FI, Paolo Barelli: "Non ho parlato del suo stato di salute con il presidente. Non sono un medico. Mi risulta che stia reagendo alle terapie che gli stanno somministrando i medici". Barelli ha anche confessato che il leader azzurro "ha lavorato fino a ieri sera".

Intanto gli ultimi aggiornamenti da fonti ospedaliere affermano che Berlusconi avrebbe iniziato un ciclo di chemioterapia per curare la leucemia eosinofila che gli è stata diagnosticata. L'ex premier sarebbe stato sottoposto a un primo trattamento già ieri pomeriggio. Ripetuto poi questa mattina in forma più intensa. Berlusconi è ricoverato da mercoledì nel reparto di terapia intensiva all'ospedale San Raffaele di Milano dove è arrivato per affaticamento respiratorio.